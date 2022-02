Take-Two-sjef sier at singleplayer-spill er avgjÃ¸rende for deres fremtid

HQ

Når man har Rockstar om bord, som hovedsakelig er kjent for å lage store singleplayer-suksesser (og nå GTA Online, selvsagt), så er det lett nok å tro på nettopp singleplayer-spill som avgjørende suksessfaktor.

Og det mener Take-Twos CEO Strauss Zelnick også fortsatt, tross visse krefter i bransjen som dytter mot konstant co-op og online-struktur. Under deres seneste finansmøte (via MP1ST) sier Zelnick at han slett ikke tror at singleplayer-spill er døende - tvert i mot:

"There was a time when a couple of our competitors were taking the position that single player was dead. We never took that position. We know that there's a role for a single player. I believe there will be a role going forward. Then there are certain games that are meant to be only multiplayer experiences."

Han refererer primært til EAs CEO Andrew Wilson, som i flere år proklamerte singleplayer-sjangerens død.