Tales from the Borderlands har blitt aldersmerket på PS5 og Xbox Series

Tales from the Borderlands var et av de mer populære TellTale-spillene frem til utvikleren la ned. Nå er de dog tilbake og jobber aktivt på Wolf Among Us 2. Men har de flere prosjekter på gang? Noe kan i hvert fall tyde på at de holder på med å bringe Tales from the Borderlands til de nye konsollene.

Nylig har det nemlig blitt oppdaget at en PS5 og Xbox Series-utgave av spillet har blitt aldersmerket av PEGI.

Dessverre nevnes det ikke noe om en lanseringsdato, eller nærmere detaljer, men det stemmer overens med rykter fra i fjor, hvor mange påstod at en såkalt Redux-utgave av spillet med ekstra innhold var på vei.

Verken TellTale selv eller Gearbox har kommentert på saken.