Tales from the Borderlands kommer til Switch i mars

Tales from the Borderlands har lenge vært borte fra de digitale butikkene, da Telltale Games havnet i økonomiske vanskeligheter og var i ferd med å gå konkurs. Men det har de fått ordnet opp i, og nå er spillet tilbake på de digitale butikkene. I går ble det også avslørt at Tales from the Borderlands er på vei til Nintendo Switch.

Spillet er fylt med den sjarmen, humoren og visuelle stilen som Borderlands-franchisen er kjent for, men her har "looter shooter"-delen blitt byttet ut med Telltales' tradisjonelle fokus på dialog, valg og konsekvenser.

Tales from the Borderlands kommer til Nintendo Switch den 24. mars. Det er allerede ute på PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 og PC, og det går rykter om at det kommer til PS5 og Xbox Series snart også.