Tales of Arise utsatt på ubestemt tid

Allerede fra første stund var det klart at Tales of Arise vil markere et skikkelig grafisk sprang for serien, og etter hvert begynte det å høres ut som om gameplayet vil forbedres på en rekke måter også. Slike ting tar tid, og spesielt når man må jobbe hjemmefra på grunn av Covid-19. Derfor kommer ikke dagens annonsering som et kjempesjokk akkurat.

Bandai Namco kan bekrefte at Tales of Arise nå har blitt utsatt fra "høsten 2020" til et ubestemt tidspunkt. Utviklerne ønsker nemlig ikke å gi oss en ny dato før de er helt sikre på den, men når de velger å si det allerede nå er det nok en stor sjanse for at vi må vente til 2021.