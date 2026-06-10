«Tales of Eternia» er tilbake etter to tiår med en fantastisk remaster

Et spill som ble annonsert under gårsdagens Nintendo Direct-sending, men som ble litt oversett i all oppstandelsen, var Tales of Eternia Remastered. Det skal slippes på PC, PlayStation, Switch og Xbox – men det er ganske annerledes enn Bandai Namcos andre remastere.

Dette er det tredje Tales of-spillet i serien og ble opprinnelig utgitt for PlayStation (ja, den første) i 2000. Dette er viktig i denne sammenhengen, fordi Bandai Namco ikke har remasteret spillet for mye; tvert imot har de bevart den vakre pikselgrafikken. Det betyr at vi har et virkelig sjarmerende, klassisk japansk RPG å se frem til når remasteren lanseres 16. oktober. Så hva er egentlig remasteret, da? Vel, pressemeldingen sier:

«Tales of Eternia Remastered forbedrer spillopplevelsen betydelig med et bredt spekter av funksjoner som gjør hverdagen enklere, inkludert destinasjonsikoner, muligheten til å deaktivere fiendemøter og høyhastighetsmodus under automatisk kamp, noe som gjør reisen jevnere enn noensinne for både nykommere og tilbakevendende spillere. I tillegg kan spillerne justere grafikk- og lydinnstillingene for å veksle sømløst mellom remasteret grafikk og den originale grafikken.»

Tales of Eternia ble gjenutgitt noen år senere på PSP, men det er over 20 år siden. Kombinert med det faktum at det er allment ansett som et av de beste spillene i serien (det var så populært at det senere ble produsert en anime basert på historien), har det vært stor etterspørsel hver gang Bandai Namco har gjenopptatt klassiske titler i Tales of-serien, så ikke gå glipp av dette.

Sjekk ut traileren nedenfor.