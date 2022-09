Tales of Symphonia gjør comeback neste år

Med så mye som skjedde forrige uke (alle de tre store konsollprodusentene hadde en rekke kunngjøringer), glemte vi helt å fortelle dere at Bandai Namco har avslørt Tales of Symphonia Remastered. Navnet forteller deg ganske mye av hva dette er; en remasteret versjon av det meget anerkjente GameCube-actionrollespillet Tales of Symphonia.

Summer Nguyen, merkevaresjef i Bandai Namco Entertainment America, forklarer hvorfor denne klassiske tittelen får remasterbehandlingen:

"Our goal with Tales of Symphonia Remastered is to introduce this beloved entry in the series to a whole new generation of fans. We're aiming to deliver an experience that's true to the original yet engaging to a whole new audience of players with enhancements that update the game visually and add new gameplay enhancements."

Tales of Symphonia Remastered lanseres tidlig neste år for Playstation 4, Switch og Xbox One. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.