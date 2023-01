HQ

Neste måned er det tid for et gjensyn med fantasyverdenen Sylvarant år Bandai Namco lanserer Tales of Symphonia Remastered til PlayStation, Switch og Xbox. Det tilbyr gammeldags japansk rollespill, lokal co-op og det er også et par nye funksjoner som Bandai Namco mener vi burde vite mer om.

Derfor har vi nå fått en helt ny gameplaytrailer som du kan se nedenfor.