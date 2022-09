Tales of the Jedi ser spennende ut i trailer

HQ

Mens de nyeste filmene og seriene i Star Wars-universet har endt opp med å føles litt langtekkelige for min del har mer fokuserte historier underholdt mer. Tales of the Jedi virker å bli et eksempel på sistnevnte.

Som en del av helgens D23 har Disney gitt oss den første traileren for de seks kortfilmene i Tales of the Jedi, og det virker helt klart som om vi skal få mye spennende på kort tid når Ahsoka, Anakin, Count Dooku, Qui-Gon, Yoda og fler gir oss et bedre innblikk i hva som skjedde mellom filmene. Alle episodene kommer på Disney+ den 26. oktober, så vi trenger ikke å vente lenge på å se om sluttresultatet faktisk leverer varene heller.