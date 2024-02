Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles avslører første trailer

Paramount har nettopp avslørt den første traileren for den nye animasjonsserien Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Vi ser ikke mye i den 30 sekunder lange teaseren, men vi får en god titt på animasjonsstilen og kan utlede noen ting om handlingen.

Serien vil utspille seg i samme verden som Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, og etter alt å dømme vil den fungere som en oppfølger til filmen, der alle elsker skilpaddene etter at de redder New York fra Superfly.

De kjemper mot roboter og flere skurker i et nytt 2D-utseende som har all den stilen du forventer av en serie som følger etter Mutant Mayhem. Filmen lanseres i sommer, så hold utkikk etter mer informasjon.