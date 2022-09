Taliban mener at PUBG er altfor voldelig og bannlyser det

HQ

Etter at de amerikanske styrkene trakk seg ut av Afghanistan, tok det ikke lang tid før Taliban satte seg tungt på makten i landet, og nylig har de sluppet sin vrede løs på ulike live service-titler, som de mener for mange kaster bort tiden sin med. Og ja, de er visst også for voldelige.

For eksempel melder PCGamesN at PUBG: Battlegrounds har blitt vurdert av Taliban til å være for voldelig, og er også "bortkastet tid", og derfor er spillet nå suspendert i hele landet i 90 dager. Hva som vil skje videre er foreløpig ikke kjent.

Dette er bekreftet av blant annet South Asia Index, som skriver følgende på Twitter:

Det er ikke første gang at spillet bannlyses i deler av verden, og PUBG Mobile har tidligere blitt fjernet i blant annet Jordan.