Talk to Me får en oppfølger fra A24.

Mens mange fortsatt strømmer til kinoene for å få sjansen til å se Talk to Me, har skrekkfilmen tilsynelatende allerede gjort det bra nok på hjemmemarkedet til at en oppfølger har fått grønt lys.

HQ

Produksjonsselskapet A24 har nemlig annonsert at de har plukket opp serien og har til hensikt å lage en oppfølger, som skal hete...wait for it...Talk 2 Me.

Det er ikke knyttet noe lanseringsvindu til prosjektet, og vi bør ikke forvente å se eller høre så mye mer på en stund, ettersom denne kunngjøringen fortsatt er veldig fersk og originalfilmen fortsatt er langt inne i sin kinodrift. Du kan imidlertid sjekke ut kunngjøringen for filmen nedenfor.