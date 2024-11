Tålmodighet belønner Thierry Neuville, den første belgiske føreren som vinner World Rally Championship

HQ

Formel 1 er ikke det eneste FIA-mesterskapet som fikk en vinner forrige helg. World Rally Championship (WRC) ble avsluttet med Rally Japan, og 36 år gamle Thierry Neuville vant sin første VM-tittel for førere.

Han og hans co-pilot Martijn Wydaeghe er de første belgiske WRC-vinnerne noensinne. De vant med 242 poeng, foran Elfyn Evans (Storbritannia, 210 poeng) og Ott Tänak (Estland, 200 poeng). Hyundai, Neuvilles team, tapte produsentens stilling med bare tre poeng til Toyota.

Tittelen har blitt avgjort i det trettende og siste løpet i turneringen. Til tross for en 25-poengs innflytelse hadde Tanak også sjanser til å vinne, men han krasjet under løpet, og banet vei for denne veteranføreren til å vinne turneringen.

Thierry Neuville hadde ventet på dette lenge. Han har kjørt siden 2009, og har blitt nummer to i WRC fem ganger.

"Jeg føler meg fantastisk for å være ærlig, vi har jobbet så lenge for dette, sier Neuville. "Jeg har ikke ord for det, men jeg vil takke alle som var en del av det, som kjempet for oss og hele teamet. Vi var mange ganger veldig nære; vi gir alltid alt, men i år har vi blitt belønnet for det.