Tangle Tower får oppfølger kalt The Mermaid's Tongue

SFB Games, den britiske utvikleren som står bak Snipperclips: Cut It Out, Together og som jobber med det kommende Crow Country, og som tidligere debuterte med Tangle Tower, har kunngjort at sistnevnte spill endelig får en oppfølger.

Det ble avslørt under Day of the Devs: The Game Awards Edition, og vi får vite at dette prosjektet heter The Mermaid's Tongue, og at det blir et mordmysterium der spillerne igjen hjelper duoen Grimoire og Sally med å løse en ny sak.

Synopsis for spillets historie er som følger: "I de bekmørke farvannene utenfor en for lengst forlatt fiskerby er den tilbaketrukne kapteinen på verdens merkeligste ubåt blitt myrdet. Noen sier at kapteinen var en udødelig tidsreisende. Andre sier at han var en vampyr, forbannet til å holde seg skjult under havets overflate for alltid. Bare én ting er sikkert: Det er opp til deg å finne morderen."

Vi har fått vite at The Mermaid's Tongue kommer til PC og konsoller i 2024, selv om de nøyaktige plattformene og datoen ikke ble nevnt. Det som imidlertid ble avklart er at det finnes en PC-demo av spillet som kan spilles allerede nå, i tillegg til en trailer som gir et glimt av gameplayet i praksis.

Se den nedenfor.