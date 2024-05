Tango Gameworks jobbet med to prosjekter da studioet ble lagt ned

HQ

Det var mange hevede øyenbryn og fallende kjever da Microsoft nylig kunngjorde nedleggelsen av sin eneste japanske utvikler Tango Gameworks, til tross for suksessen med fjorårets Hi-Fi Rush.

Etter hvert som tidligere ansatte leter på nettet etter nye jobber får vi noen ledetråder om hva studioet holdt på med før nedleggelsen. Nå påpeker X-brukeren Timur222 at programmereren Tsuyoshi Okugawa hevder å ha jobbet med ikke mindre enn to forskjellige uannonserte prosjekter før nedleggelsen.

Nøyaktig hva de var vet vi ikke ennå, men forhåpentligvis vil det bli avslørt etter hvert. Okugawa hadde tidligere jobbet med Ghostwire: Tokyo, men at det skulle få en oppfølger virker usannsynlig, mens et tredje The Evil Within virker mer plausibelt, eller kanskje helt nye prosjekter i stedet.