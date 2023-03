Tár blir trolig Todd Fields siste film

HQ

Tár-regissør Todd Field tror at dette kan bli hans siste film. Til tross for at Cate Blanchett mottok en nominasjon for beste skuespillerinne på flere prisutdelinger, inkludert å ta hjem Golden Globe for beste skuespillerinne i en film - drama, ser det ut til at dette ikke har inspirert Todd Field til å lage en annen film.

Da han snakket med Cinema Scope, da han ble spurt om Field ville jobbe med en annen film, svarte han ganske enkelt "Jeg tror ikke det." Da han ble spurt om dette virkelig er hans siste film, hadde Field igjen korte, enkle svar, og sa at selv om han ikke tenkte på det, tror han "det er høyst sannsynlig" at Tár er hans siste film.

Så igjen innrømmet Field med litt tid å gå at han kunne være åpen for å regissere igjen. "Jeg håper det er mulig," sa han da han tenkte på å lage en annen film.

