Taron Egerton går helt amok mens han jakter på Charlize Theron i Netflix' Apex

Netflix har noen lovende filmer og TV-serier som kommer i april, og et eksempel på dette er overlevelsesfilmen Apex, en film der vi får se Charlize Theron bli presset til sitt ytterste.

Filmen følger adrenalinjunkien Sasha, som reiser ut i den australske villmarken for å erobre en spesielt farlig elv. Planene hennes blir imidlertid sporet av når en galning, spilt av Taron Egerton, dukker opp og begynner å jakte på henne for moro skyld. Jepp, det er en kamp- eller fluktsituasjon, drep eller bli drept, og Egerton spiller en rolle som virkelig minner om James McAvoys prestasjon som Beast i Split/Glass-filmene.

I henhold til synopsis kan du se dette nedenfor sammen med traileren :

"Sasha (Charlize Theron) tester grensene sine i den avsidesliggende og uforsonlige australske villmarken, og plutselig står hun ikke bare overfor elementene, men også overfor et hensynsløst og dødelig rovdyr (Taron Egerton)."

I henhold til premieredatoen for Apex kommer den på Netflix 24. april.