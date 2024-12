Taron Egerton ønsker å gjøre én Kingsman-film til

Det har vært en rekke rapporter og påstander opp gjennom årene som tyder på at filmserien Kingsman er død, eller i det minste den moderne delen av serien rundt Taron Egertons Eggsy. Men det er ikke sikkert at dette faktisk er tilfelle.

I et nylig intervju med Screen Rant kommenterte Egerton slutten på Kingsman og uttalte at han håper at den ikke er over, og at han fortsatt vil kunne samarbeide med regissør Matthew Vaughn om en siste film.

"Jeg tror ... Jeg vet ikke, og jeg vil ikke snakke ut av skolen, men jeg tror ikke det nødvendigvis betyr at vi ikke kommer til å gjøre det. Jeg tror Matthew og jeg har veldig lyst til å gjøre én til. Jeg vil gjøre én til. Og selv om vi ikke har noen innspillingsdato ennå, tror jeg det fortsatt kan skje."

Det var en gang planer om å lage en rekke spinoffs rundt denne spionserien, inkludert en som fokuserte på den amerikanske organisasjonen Statesman, men dette har ikke blitt noe av på flere år, og det er grunn til å spørre seg om franchisen fortsatt blir behandlet som en melkeku.

Vil du se mer fra Kingsman?