Tatiana Maslany sier She-Hulk: Attorney at Law sesong 2 er "usannsynlig"

Hvis du har håpet på en andre sesong av She-Hulk: Attorney at Law, vil den siste utviklingen i serien sannsynligvis skuffe deg. For da hovedrolleinnehaver Tatiana Maslany uttalte seg på Codenames Live! - The New Class-showet, la hun ned ethvert håp om en oppfølger.

HQ

På spørsmål om She-Hulk ville få en ny sesong, sa Maslany ganske enkelt: "Jeg tror ikke det. Jeg tror vi sprengte budsjettet, og Disney sa nei takk."

Dette er langt på vei en klar bekreftelse på at She-Hulk-serien er ferdig, men med tanke på at vi har hørt svært lite om en ny serie, og i tillegg til de blandede anmeldelsene og mottakelsen av serien fra både fans og kritikere, virker det lite sannsynlig at vi får se karakteren i hovedrollen i et nytt prosjekt i nær fremtid.

Skulle du gjerne ha sett mer She-Hulk, eller synes du det er riktig å bruke ressursene på andre produksjoner?