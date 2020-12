Taxi Chaos er akkurat som Crazy Taxi og kommer i februar

Crazy Taxi, et av de mest hektiske og vanedannende arkadespillene på 90-tallet, har dessverre ikke fått så mye oppmerksomhet de siste årene. Det ser faktisk ut til at serien er ganske glemt, men Team6 Game Studios kommer nå med et prosjekt som kan fylle tomrommet.

Taxi Chaos heter dette prosjektet, og det ser ut til å være en åndelig oppfølger til Crazy Taxi-serien som får spillere til å kjøre som svin gjennom byen for å hente passasjerer og råkjøre gjennom gatene for å finne den raskeste veien til destinasjonen deres.

Du kan se traileren nedenfor.