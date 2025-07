Taylor Kitsch tar roret i The Terminal List-prequel-serien Dark Wolf

Etter at The Terminal List viste seg å bli en stor suksess blant Prime Video -abonnentene, tok det ikke lang tid for Amazon og Prime Video å utforske hvordan de kunne fortsette å utvide universet. Den endelige løsningen ble å utvikle en prequel-serie som brakte Chris Pratts James Reece tilbake, men som hovedsakelig fokuserte på Taylor Kitschs rollefigur Ben Edwards, som gikk en dyster død i hovedserien i møte.

Det viser seg at vi får se hvordan denne ideen tok form før heller enn senere, ettersom The Terminal List: Dark Wolf forventes å komme på Prime Video den 27. august. I forkant av denne datoen har den første teaseren for serien blitt lansert, og den viser en historie som ser ut til å avdekke hvordan Ben Edwards ble involvert i den ekle virksomheten det er å jobbe for CIA, noe som satte ham på kant med sin tidligere kaptein og nære venn, Pratts Reece.

Når det gjelder handlingen, blir vi fortalt: "The Terminal List: Dark Wolf er en prequel-serie med en opprinnelseshistorie som følger "Ben Edwards" gjennom hele hans reise fra Navy SEALs til den hemmelige siden av CIAs spesialoperasjoner. Serien er en spionasjethriller som utforsker den mørkere siden av krigføring og de menneskelige kostnadene som følger med."

Ellers bemerkes det at serien blir laget sammen med militærveteraner i et forsøk på å gjøre den enda mer autentisk, og når det gjelder de andre stjernene, kan vi forvente at Tom Hopper dukker opp sammen med Luke Hemsworth, Dar Salim og Robert Wisdom.

The Terminal List: Dark Wolf kommer på Prime Video 27. august med en premiere på tre episoder, og vil deretter by på nye episoder ukentlig frem til den siste episoden kommer 24. september.