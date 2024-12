Taylor Sheridan finner svart gull med Landman på SkyShowtime

HQ

Taylor Sheridan, den kreative kraften bak Yellowstone, har slått til igjen med Landman: A Crude Business. Serien, med Billy Bob Thornton i hovedrollen, har slått alle rekorder og blitt den mest sette premieren i SkyShowtime sin historie, med hele 14,9 millioner seere på bare fire uker, ifølge Collider.

Landman utspiller seg i hjertet av oljeboomen i Texas, og dykker dypt ned i familiedrama, personlige kamper og bedriftens maktspill. Thornton briljerer som Tommy Norris, en oljemann i knipe som sjonglerer med et fjell av gjeld, en rotete skilsmisse og en nådeløs sjef spilt av Jon Hamm. Med en stjernespekket rollebesetning, deriblant Demi Moore og Ali Larter, leverer serien en blanding av tøffhet og sjarm som holder publikum fanget, selv om kritikerne er delt i synet på den sære tonen.

Sheridans evne til å fortelle historier er i full sving her - store landskap, skakkjørte karakterer og dilemmaer som treffer nært. I likhet med hans andre suksesser (Yellowstone, 1883, 1923, Tulsa King) fanger Landman en ånd av motstandskraft og ambisjoner som føles like amerikansk som eplepai. Det er ikke rart at fansen stadig kommer tilbake for mer.

Med sine gripende vendinger og overnaturlige karakterer beviser Landman at Sheridan er på en god vei. Men hva mener du - hvorfor ser historiene hans alltid ut til å treffe en nerve hos seerne?