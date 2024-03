Taylor Swift: The Eras Tour kommer til Disney+ om 10 dager

HQ

Her på Gamereactor innbiller vi oss at leserne våre og Taylor Swift-fans ikke har den største overlappingen, men man vet aldri. Det finnes definitivt noen Swifties der ute blant dere. Det er greit, ingen fordømmelse her.

Hvis du ønsker å få Taylor-turnéopplevelsen hjemmefra, har Disney nettopp avduket en ny trailer for Taylor Swift: The Eras Tour (Taylors versjon). Bortsett fra å være en stor munnfull, inneholder denne strømmeversjonen av filmen om popartistens siste turné en filmatisk versjon av showet, med backstage-opptak og massevis av sanger.

Se traileren nedenfor, og gjør deg klar til at filmen kommer på Disney+ 14. mars.