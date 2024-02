Taylor Swifts The Eras Tour-show kommer til Disney+ neste måned

HQ

I oktober i fjor var Taylor Swift overalt. Hun erobret sportsverdenen med sin nyvunne romanse med fotballstjernen Travis Kelce, viste seg som en gigant i musikkbransjen etter at hun slapp 1989 Taylor's Version, og slo også kinorekorder med filmopplevelsen Taylor Swift: The Eras Tour. Den samme filmen endte med å spille inn over 260 millioner dollar på verdensbasis og ble den 22. mest innbringende filmen i verden i 2023, og nå er det snart på tide at den også inntar strømmeverdenen.

Det har nemlig blitt avslørt at Taylor Swift: The Eras Tour kommer til Disney+ neste måned, den 15. mars 2024. Filmen kommer til og med til å inneholde en versjon av Cardigan og fire andre akustiske sanger, noe som utvilsomt har fått Swiftie's verden over til å juble.

Kommer du til å se The Eras Tour når den lander på Disney+ neste måned?