TCL avslører to unike foldbare smarttelefoner

Det er ikke alle som er glad i foldbar skjermteknologi, og det er også riktig at man ofrer noe sikkerhet ved å investere i enten en Galaxy Fold, en Galazy Z Flip eller en Motorola Razr. Men én ting er sikkert, og det er at teknologien tillater produsentene å leke litt med den gamle formfaktoren.

IGN har nylig fått klørne i to prototyper fra TCL, en produsent som har lovet at de vil lansere foldbare mobiler til mer konkurransedyktige priser. Den ene har en skjerm som ruller ut fra innsiden og kan ekspanderes, og den andre kan foldes to ganger.

Sjekk ut bildene nedenfor. Det er ingen garanti for at TCL vil selge disse to enhetene, men det er spennende å se de artige resultatene av firmaets diverse eksperimenter.