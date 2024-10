Team Asobi legger ut utgivelsesplanen for Astro Bot speedrunning-nivåer

HQ

Team Asobi Team Asobi har avslørt utgivelsesplanen for speedrunning-nivåene på Astro Bot. Vi får vite at det første kommer allerede i morgen (17. oktober), og at det etter dette vil komme et nytt nivå hver uke.

Den første heter Building Speed og foregår på et konstruksjonsnivå der du må bruke bulldog booster til å sprenge deg gjennom en bys skyline for å redde strandede roboter.

Dette nivået vil bli fulgt av et nytt tillegg hver torsdag, og så langt har Team Asobi bekreftet navnene på de følgende fire. Du kan se dem og utgivelsesdatoen nedenfor.



17. oktober: Bygge hastighet



24. oktober: La det gli



31. oktober: Spring-loaded Run



7. november: Heliumhøyder



14. november: Stigende varme



Vi blir også fortalt at disse nivåene også vil bringe to nye spesielle roboter for å redde hver, noe som betyr at det vil være 10 nye roboter å finne når hvert nivå ankommer kl 14:00 BST / 15:00 CEST hver torsdag. Den fullstendige listen over nye roboter er ikke bekreftet, men som det ble avslørt tidligere, Eve fra Stellar Blade vil være en, og en Helldiver vil være en annen.

Kommer du til å sjekke ut de nye Astro Bot speedrunning-nivåene?