Team Fortress 2 får en ny oppdatering

Team Fortress 2, til tross for at det fortsatt har en aktiv spillerbase, får ikke mye kjærlighet fra Valve. Flere år har gått uten store oppdateringer fra selskapet, og mange begynte å miste håpet om at 2007-klassikeren ville få noe mer innhold.

Heldigvis, takket være det hardtarbeidende Team Fortress 2-fellesskapet, vil dette året se en stor oppdatering for spillet med nye kart, gjenstander, effekter og mer. Oppdateringen ble skissert i et innlegg utgitt på teamfortress.com, og forklarer hvordan samfunnet kan bli involvert for å gjøre oppdateringen større.

Vi kan ikke gi Valve for mye kreditt her, da det er ned til spillerne at mye av dette innholdet. Det er satt en frist til 1. mai, og Valve har satt samfunnet til å jobbe for å gjøre oppdateringen så stor som mulig. Valve har foreslått at moddere kan lage det de ønsker implementert i oppdateringen, så det virker veldig åpent.

Er du spent på oppdateringen til Team Fortress 2?