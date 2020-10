Du ser på Annonser

Valve har nå sluppet en community-fokusert oppdatering til Team Fortress 2, som inneholder noen nye baner for å markere starten av Scream Fortress XII. Totalt er det fire community-baner, men også kosmetiske ting og litt annet.

Valve har også slengt inn litt andre nyheter som en ny Marked for Death-statuseffekt. Den gjør at du markeres om du er litt for god og gir dine motstandere sjansen til å slå tilbake. Les mer om alt dette på Steam.