Team Fortress 2 review bombes for å protestere mot bots

I hele Team Fortress 2 sin historie er vi ikke sikre på at vi noen gang har sett fans vende seg til å gjennomgå bombing av deres elskede lagbaserte skytespill. Det ser ut til at botproblemet bare har blitt så ille at spillerne ikke hadde noe annet alternativ.

Som PCGamer rapporterer, var det en begjæring signert av godt over 100 000 mennesker og sendt over til Valve, og nå som en del av FixTf2-bevegelsen protesterer spillerne mot spillet via anmeldelser. Disse anmeldelsene har nå nådd en stort sett negativ vurdering på Steam, selv om den samlede vurderingen forblir positiv.

Alt dette stammer fra voldsomme bot-er i spillets servere. Det handler ikke bare om å bli drept urettferdig, ettersom noen har knyttet disse bot-ene til målrettet trakassering, noe de mener Valve bør ta tak i. Valve har ennå ikke svart på dette skriket, men spillerne gjør alt de kan for å bli hørt.