Team Ninja blander Nioh og Ghost of Tsushima i Rise of the Ronin

Man skulle nesten trodd at Nioh-utviklerne i Team Ninja var travelt opptatt med Wo Long: Fallen Dynasty i disse dager, men som vanlig viser studioet en ekstrem arbeidsmoral.

Team Ninja og Koei Tecmo avslører at går sammen for å lage studioets første spill med en stor og åpen verden som kan utforskes nærmest som man vil. Det heter Rise of the Ronin, og traileren vi har fått gjør det fullstendig klart at utviklernes fokus på heftige kamper ikke minskes selv i et åpent Japan mot slutten av Edo-perioden på 1800-tallet. Snarere tvert imot siden våpenutvalget virker enda mer omfattende med flere håndvåpen og skikkelige skytevåpen i tillegg til en glider. Derfor er det bare synd at vi nok ikke får vite stort mer før neste år siden spillet ikke slippes før en gang i 2024.