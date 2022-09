Team Ninja har ingenting imot å outsource Ninja Gaiden til andre studioer

HQ

Akkurat nå er Team Ninja veldig opptatt. De jobber med en rekke prosjekter, det første og sannsynligvis det største er Wo Long: Fallen Dynasty, som skal lanseres tidlig neste år. Men hva med Ninja Gaiden? En oppfølger virker langt unna, men studioet bak serien har ikke noe imot å låne bort Ryu Hayabusa hvis et annet studio ønsker å prøve seg.

I et intervju med VGC reflekterer Team Ninja-sjef Fumihiko Yasuda over muligheten for å outsource lisensen til andre studioer:

"If we were to theoretically work with another company on a new Ninja Gaiden title, we would need to make sure that it would be a title that the fans would really enjoy and exceed their expectations."

Hvem vil du se ta over Ninja Gaiden?