Team Ninja jobber med enda et spill som skal slippes i 2023

Ifølge et nytt intervju med Famitsu jobber Team Ninja med et annet spill i tillegg til Rise of the Ronin, og det kan bli utgitt i år.

I DualShockers' oversettelse av Famitsu-saken sa lederen for Team Ninja Fumihiko Yasuda at han ønsker å gi ut en ny tittel hvert år fremover. Selv om vi allerede har hatt en 2023-utgivelse i form av Wo Long: Fallen Dynasty, har Team Ninja fortsatt en annen tittel satt for i år, tilsynelatende.

Det uannonserte spillet «vil bli utgitt i 2023», ifølge Yasuda. "Vi ønsker også å gi ut en ny tittel i 2025. Jeg håper å kunne fortelle deg om den i fremtiden når jeg kan. "

Det ser ut til at vi ikke får en reboot av Ninja Gaiden eller en gjenoppliving av Dead or Alive, ettersom Yasuda mener ryktene om disse spillene kom ut av en "misforståelse". Det er store planer om å utvide Team Ninja i årene som kommer, så vi må vente og se hvilke spill som kommer ut av disse planene.

Hva tror du mysteriespillet kan være?