Team Ninja sier at 2025 er "ninjaens år"

HQ

Det er som kjent 2025, som er slangens år ifølge kinesisk astrologi. Men Team Ninja har en annen oppfatning og har nå kalt dette for Ninjaens år ettersom de vil gi ut ikke mindre enn tre spill i Ninja Gaiden -serien; Ninja Gaiden II Black, Ninja Gaiden 4, og Ninja Gaiden: Ragebound. I et innlegg på Facebook skriver de :

"2025 markerer 'Ninjaenes år', og for å sparke i gang lanserte vi den grafiske remasteren Ninja Gaiden 2 Black i januar. Senere i år kommer Ninja Gaiden 4, en ny hovedserie og et samarbeid med Xbox Game Studios og PlatinumGames. Vi kommer også med Ninja Gaiden: Ragebound, med tillatelse fra Dotemu og The Game Kitchen. Følg med for ny informasjon om hver av disse spennende nye titlene.

"Vi verdsetter seriens særpregede kvaliteter og følelsen av å bruke ninjaegenskaper i høy hastighet for å beseire nådeløst undertrykkende fiender. Spillene vi leverer vil være tro mot disse kvalitetene og gi en spennende opplevelse for både hengivne fans og nye spillere som er interessert i å sette tennene i seriens karakteristiske ninja-action."

De takker også alle Ninja Gaiden -fansen som har bidratt til å gjøre dette mulig, og sier at de gleder seg til at du skal få oppleve alt de har å by på av ninja-action. For å gjøre ting enda bedre er Ninja Gaiden II Black og Ninja Gaiden 4 inkludert i Game Pass for å gi så mange som mulig en sjanse til å prøve dem ut.

Vi vil også gjerne legge til at Year of the Ninja føles ganske passende med tanke på at Sega også lanserer Joe Musashis store comeback på Shinobi: Art of Vengeance den 29. august.