Team Ninja slutter å støtte Dead or Alive 6

Dead of Alive-serien fikk dårligere kvalitet etter at skaperen Tomonobu Itagaki forlot Team Ninja to år etter at Dead or Alive 4 ble sluppet. Dead or Alive 5 fikk flere versjoner frem til utviklerne til slutt fikk til et stabilt spill med Dead or Alive 5: Last Round, som ga nytt håp til oppfølgeren.

Men dessverre ble det ikke helt slik til tross for at Team Ninja fokuserte mindre på avslørende klær på de kvinnelige kjemperne for å fokusere mer på faktisk spillbarhet. Dead or Alive 6 føles uinspirert og fikk aldri et stort publikum, og for å gjøre alt verre har tittelen blitt behandlet som en butikk for mikrotransaksjoner snarere enn noe å spille.

Og nå, bare ett år etter premieren, meddeler Team Ninja via Twitter at de ikke lenger vil videreutvikle spillet.

Det vil si ingen flere DLCer, ingen flere patcher og ingen events. Online-matcher, rangeringer og butikken vil fortsatt være tilgjengelig da.

Spiller du Dead or Alive 6, og tror du serien har noen framtid?