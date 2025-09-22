Team World slår Team Europe i Laver Cup i San Francisco

HQ

Team World har hatt en god periode i Laver Cup i det siste: De vant for første gang i 2022, og med unntak av 2024 har de vunnet hver gang siden, inkludert 2025-utgaven i San Francisco, der Team World, ledet av Andre Agassi, beseiret Team Europe, ledet av Yannick Noah. Resultatet ble 15-9, noe som betyr at Team World vant sju kamper og Team Europe fem, men Team World vant alle de fire kampene på lørdag, som ga to poeng, og to kamper på søndag, som ga tre poeng.

Amerikanske Taylor Fritz ble helten for Team World, da han slo de høyere rangerte spillerne Carlos Alcaraz (Spania) og Alexander Zverev (Tyskland). Australske Alex de Miñaur slo også Zverev og Jakub Mensik (Tsjekkia), mens argentinske Francisco Cerúndolo slo danske Holger Rune.

Denne turneringen betyr at Alcaraz tapte sin første kamp siden Wimbledon-finalen, men det vil ikke ha noe å si for ATP-rankingen. Mange avfeier denne turneringen som en oppvisningsturnering, til tross for at den er sanksjonert av ATP, ettersom den ikke teller for noen individuelle eller double-rangeringer, og heller ikke for landene de representerer.

Konseptet med "Verden mot Europa" er kopiert fra golfens Ryder Cup, og er som oftest bare en unnskyldning for å lage kule og sjeldne lagoppsett, som Alcaraz og Ruud i double (som slo amerikanerne Alex Michelsen og Reilly Opelka), i tillegg til å bringe tidligere tennislegender frem i rampelyset. I forrige utgave var John McEnroe og Bjron Borg kapteiner for lagene, og i denne utgaven var tidligere verdensener Andre Agassi, som vant åtte Grand Slam-titler mellom 1995 og 2003, tilbake.