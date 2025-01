Team17 skifter navn til everplay group

HQ

Team17, utgiveren bak noen av de mest populære indietitlene, inkludert Overcooked og oppfølgeren, Dredge, Blasphemous og det kommende Golf With Your Friends 2, blant utallige andre titler, bytter navn. Fra nå av har Team17 blitt omdøpt til everplay group plc.

Denne navneendringen skal gjenspeile utgiverens og utviklerens utvikling som virksomhet, ifølge en pressemelding. Det nye navnet "gir konsernet et navn som gjenspeiler dets formål om å aldri slutte å spille, samt dets kreative drivkraft for å levere en levetid på spill."

Navneskiftet berører kun navnet, da det understrekes at Team17 vil fortsette å utgi og utvikle spill med sin egen merkevareidentitet, og det samme gjelder for de andre divisjonene astragon entertainment og StoryToys.

Steve Bell, administrerende direktør i everplay, sa følgende i en uttalelse :

"Jeg er glad for å kunne avduke vårt nye konsernmerke i dag, som vi mener bedre representerer virksomheten vår, som har utviklet seg mye siden børsnoteringen, og som gjenspeiler vårt DNA om å aldri slutte å spille. Dette nye varemerket skaper ikke bare et ideelt bakteppe for å fremme større samarbeid på tvers internt, men gjenspeiler også våre ambisjoner om å utvide rekkevidden vår på tvers av komplementære sektorer i det bredere indiemarkedet."

Du kan være trygg på at Team17 ikke forsvinner, vi kommer bare til å kalle hele gruppen noe annet nå. På everplays nye nettsted kan du tydelig se hvordan de ulike divisjonene har blitt etablert, noe som kan bidra til litt ekstra klarhet hvis det trengs.