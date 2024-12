Team17s medgrunnlegger Martyn Brown gikk bort i en alder av 57 år

HQ

Martyn Brown, medstifter av det britiske videospillselskapet Team17, har gått bort i en alder av 57 år. I 1990 spilte Brown en sentral rolle i etableringen av Team17 gjennom sammenslåingen av 17-Bit Software og den svenske utvikleren Team 7, og han samarbeidet med bransjefigurer som Michael Robinson, Debbie Bestwick, Andreas Tadic, Rico Holmes og Peter Tuleby. Under hans ledelse utviklet Team17 flere bemerkelsesverdige Amiga-titler, deriblant Alien Breed, Body Blows, Superfrog og Project X.

Selskapets mest kjente kreasjon i denne perioden var Worms, en franchise som ble svært populær og synonymt med Team17s suksess.

I 2010 ledet Debbie Bestwick et oppkjøp av ledelsen, og Brown forlot Team17 i 2011 for å begynne i Double Eleven. Tidligere i år fortalte Brown på LinkedIn at han hadde blitt oppsagt fra en Singapore-basert utvikler, og reflekterte over de utfordrende tidene som spillbransjen står overfor, spesielt med tanke på redusert positivitet og finansiering. I november ble han hedret med Games Legend-prisen på Games Republic Awards, men var ikke i stand til å delta på arrangementet.

Browns bidrag til spillbransjen, spesielt gjennom sitt arbeid i Team17, har satt uutslettelige spor, påvirket spillutviklingen og inspirert utallige spillere og utviklere. Hans bortgang er et betydelig tap for spillmiljøet. Våre tanker går til hans familie og venner i denne vanskelige tiden.