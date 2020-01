Teamet bak Everwild består av veteraner fra blant annet Fable og Total War

På X019-pressekonferansen i november løftet Rare sløret for enda en ny spillserie, nemlig Everwild, som tilsynelatende lar seg inspirere av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, men som ser ut til å ha fokus på kooperativt gameplay, som deres andre hit, Sea of Thieves.

Rare bekreftet etterfølgende at det var et relativt lite team som jobbet på spillet inntil videre, men at det teamet vil vokse etter hvert. Det ser dog ut til at det teamet som er i gang nå består av en rekke veteraner fra rundt omkring i bransjen.

VGC har gravd litt, og har kommet frem til at teamet blant annet består av Lead Designer James Blackham, som tidligere jobbet for Lionhead på Fable Legends, Executive Producer Louise O'Connor, som har jobbet på Conker's Bad Fur Day og Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Creative Director Simon Woodroffe fra Sumo Digital og Kate Watson, som har jobbet på Total War-serien hos Creative Assembly.

De estimerer at det nå er omtrent 50 ansatte på teamet bak Everwild. Du kan se den originale traileren nedenfor. Vi regner med å se mer til det på årets E3.