Teamet bak The Ascent går over til FPS i No Law

      The Ascent ble en indiesensasjon for noen år siden, og allerede nå er teamet bak spillet, Neon Giant, klare med en helt ny IP kalt No Law.

      Du spiller som en eks-soldat i det sleske Port Desire, der gjenger hersker i gatene i en sci-fi-setting i nær fremtid. Spillet bytter ut det isometriske perspektivet i The Ascent med et mye mer personlig førstepersons perspektiv, og det ser ut til å være noen stealth-elementer i spillet også.

      Spillet har ingen utgivelsesdato, men du kan se gameplay-teaseren nedenfor.

