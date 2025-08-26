Teaser gir første titt på kommende onsdagsepisoder

HQ

Spoilere fremover for alle som ikke har sett den andre sesongen av Wednesday ennå - les videre på egen risiko. Den 3. september er Jenna Ortega tilbake som Wednesday Addams, og den nye teaseren (som du kan sjekke ut nedenfor) åpner med en ganske stor overraskelse. Larissa Weems (Gwendoline Christie), som alle trodde var død, dukker plutselig opp igjen som en åndelig veileder for Wednesday.

Men den kommende sesongen byr på mye mer enn overnaturlige vendinger. Sniktittingen fremhever også flere andre detaljer fra produksjonen, inkludert introduksjonen av Hester Frump - Morticias mor. Det største spørsmålstegnet er imidlertid den mystiske Rosaline Rotwood, som ser ut til å bli Wednesdays største utfordring til nå. Kort sagt, hvis du likte den første delen av sesongen, ser det ut til at del 2 vil levere den samme gotiske sjarmen - men skru opp alt enda et hakk.

Hva synes du om den nye sesongen så langt?