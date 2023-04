Teaser Xbox noe Banjo-Kazooie relatert?

HQ

Vi har nok litt høye håp her, men vi er like utsultet på Banjo-Kazooie som alle andre. Derfor kunne vi ikke unngå å legge merke til at den offisielle Xbox-kontoen til Australia og New Zealand delte et bildepuslespill i går, som du kan sjekke ut nedenfor.

Svaret er selvfølgelig Banjo-Kazooie (selv om vi ikke kan være de eneste som ser ordet "die", ikke sant?), Noe som førte til flere spekulasjoner om duoen kommer tilbake på en eller annen måte. Microsoft burde ha visst at det ville føre til at folk trodde noe er i ferd med å skje med serien, ellers er det bare trolling, som vil gjøre fansen skuffet (som har skjedd så mange ganger før).

Selv om vi mener at det ikke bør komme noen forventninger fra dette, er vi mindre enn to hele måneder unna Geoff Keighleys Summer Game Fest og Xbox Summer Showcase 2023. Hvis Microsoft vil kunngjøre noe Banjo-Kazooie relatert og ønsker å bygge noen hype, ville nå være et perfekt tidspunkt å gjøre det.

Hva tenker du om dette, vil Banjo-Kazooie få en kunngjøring i juni?