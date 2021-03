Teaseren til Chivalry 2-betaen byr på brutal middelaldersk action

Ett av få spill Epic Games ønsket å bekrefte ville vises frem under Epic Games Store Spring Showcase var Chivalry 2, men akkurat hva skulle avsløres? De fleste gjettet...

Som sagt mange ganger før er det bare å forberede seg på en drøss med utsettelser de kommende dagene og ukene siden stadig flere utviklere innser at Covid-19 virkelig har...

Chivalry 2 skal forbedre alt neste år

den 10 juni 2019 klokken 19:41 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Chivalry: Medieval Warfare er fortsatt et av de mest populære multiplayerspillene på PC til tross for at en rekke spill har prøvd å gjøre noe lignende. Tripwire vet...