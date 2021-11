HQ

Takket være Covid-19 har mange teaterskuespillere måttet ta en pause fra fremføring, ettersom salene har vært tomme for gjester. Men hvordan sørger man så for å holde formen? Det har skuespillergruppen The Theatre Company funnet en interessant løsning på. De har nemlig øvd i lang tid og er nå klare til å fremføre Shakespeare-stykket Macbeth - i Fallout 76.

De har fremført den de siste par ukene, og du kan se hele stykket selv via denne videoen.

Åtte skuespillere fremfører stykket.