Techland avslører Dying Light: The Beast's PC-spesifikasjoner

Dying Light: The Beast Dying Light er bare litt over to uker unna utgivelsen. Etter en liten forsinkelse som skyver spillet ut av august og inn i september, har vi ikke lenge å vente til Kyle Crane slippes løs på alle plattformer. Men hvis du er en PC-spiller, venter du sannsynligvis på å se om riggen din kan kjøre Techlands siste blanding av zombier og parkour.

I henhold til de nylig avslørte PC-spesifikasjonene, uansett hva du har for en CPU og GPU, trenger du 16 GB RAM og 70 GB SSD-plass for å kjøre Dying Light: The Beast. 32 GB RAM anbefales også for høye og ultrainnstillinger, sammen med noen biffige spesifikasjoner.

For minimumsinnstillinger, som kjører spillet med 1080p-oppløsning og 30 fps, trenger du ikke noe fancy. En Intel i5-13400F eller AMD Ryzen 7 5800F kan fungere som GPU, med en Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT eller Intel Arc A750.

Vi har den fullstendige listen over anbefalte innstillinger nedenfor, men vi hopper til Ultra for de største forskjellene i hva slags PC du trenger for å få dette spillet på en jevn 4K 60 bilder per sekund med strålesporing på Ultra også. Du trenger en Intel i9-14900K eller AMD Ryzen 9 7950 X3D som CPU, og en Nvidia RTX 5070 eller en AMD Radeon RX 9070 GPU, noe som er litt av et sprang når det gjelder teknologi.

Sjekk ut de fullstendige PC-spesifikasjonene nedenfor, pluss spesifikasjoner for bærbar PC hvis du foretrekker bærbar PC-spill :