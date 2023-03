Techland avslører mer om sitt nyeste spill

HQ

Den polske spillutvikleren Techland har gitt oss nok en sniktitt på det nyeste spillet de jobber med. Avsløringen ble gjort på Twitter sammen med det som så ut som et stykke konseptkunst, og viser noen som klamrer seg til et tre mens du i bakgrunnen kan se en by og en planet som ser ut til å være delt fra hverandre.

Bortsett fra det faktum at det blir et narrativt drevet, open world-actionrollespill, har vi ikke fått et navn på Techlands kommende prosjekt, eller detaljer om hva spillingen kan innebære. Men hvis vi tar Techlands arbeid med Dying Light og oppfølgeren som et eksempel, kan vi forestille oss at det vil være et betydelig fokus på parkour og å krysse kartet på uvanlige måter.

Det har heller ikke vært noen bekreftelse på et utgivelsesvindu av denne tittelen, så det er sannsynligvis best å ikke forvente det i minst noen år, spesielt med tanke på at vi bare har blitt vist et konseptbilde så langt. Siden dette er andre gang vi hører om dette prosjektet etter mai 2022, er det mulig at teamet på Techland gjør noen fremskritt.