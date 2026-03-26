Techland fornyer Dying Light: The Beast med massiv Restored Land-oppdatering

HQ

Dying Light: The Beast Dying Light får en massiv innholdsoverhaling, takket være den gratis oppdateringen Techland kaller Restored Land. Oppdateringen lanseres i dag, den 26. mars, og blir sett på som den ultimate måten å spille Dying Light på, med nye funksjoner som virkelig lar deg endre tilstanden i spillverdenen rundt deg.

Du er ikke lenger tvunget til å forholde deg til zombier som stadig respawner hvis du ikke ønsker å se dem lenger. Restored Land, som navnet antyder, lar deg rydde kartet for infiserte hvis du ønsker det. Zombier som er drept av spilleren, vil ikke respawne, og selv om dette kan høres ut som om det gjør spillet mye enklere, har Techland lagt ned mye arbeid i å balansere Restored Land for å gjøre det til en rettferdig, men noen ganger streng opplevelse. Plyndrede gjenstander respawner ikke lenger, containere gir færre forsyninger, og butikkene har ikke like mye på lager.

Det finnes nå også en permadeath-modus, som virkelig lar deg sette parkour- og kampferdighetene dine på prøve. Restored Land dreier seg om en enkel filosofi, og det er å holde spillerne ansvarlige for handlingene de tar i det farefulle landet Castor Woods. Det er ikke bare nye måter å spille på som denne oppdateringen legger til, men det er også 33 nye oppdrag introdusert, i tillegg til nye kampavslutninger, prestasjoner, møter og mer. Du kan se en forhåndsvisning i traileren nedenfor.

Som nevnt er dette en gratis oppdatering for alle eksisterende eiere av Dying Light: The Beast. Hvis du ennå ikke har kjøpt spillet, vil Restored Land være den nye etiketten du vil se på butikkfrontene. Det endrer ikke prisen på spillet, men kommer automatisk med alle Restored Land-oppgraderingene hvis du kjøper det nå.