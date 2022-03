Techland jobber på nye vanskelighetsgrader og mer nytt til Dying Light 2

HQ

Årets første store multiplattformspill kom fra polske Techland, som etter flere utsettelser endelig lanserte Dying Light 2 Stay Human i februar. Spillet ble relativt godt mottatt av anmeldere, men det tok ikke lang tid før titler som Elden Ring og Gran Turismo 7 stjal all oppmerksomheten.

Om spillet skal klare å komme ut av skyggen og inn i rampelyset igjen, kan det trenges noe nytt. Og det er akkurat det som er på vei om man skal tro Tymon Smektala, spillets lead game designer. I et intervju hos Game Informer får han spørsmål om det vil komme tillegg som New Game Plus, en fotomodus eller flere vanskelighetsgrader. Han sa følgende:

"Those are definitely things that are on the table currently and that are being worked on. I don't want to go into too many specifics here...but very soon, people will start seeing those things being added in one form or another into the game."

Det originale Dying Light fra 2015 utmerket seg gjennom førsteklasses støtte flere år etter lanseringen, og så sent som i fjor ble det på imponerende vis konvertert til Switch også.