Techland: PSSR er viktigere enn det kraftigere grafikkortet i PlayStation 5 Pro

Sony markedsfører den relativt dyre PlayStation 5 Pro -konsollen med to viktige innovasjoner: Den bruker en DLSS-lignende oppskaleringsteknikk kalt "PSSR", eller PlayStation Spectral Super Sampling, og den har flere hestekrefter på grunn av en forbedret GPU.

0m du spør utviklerne hos Techland, kan førstnevnte være mye viktigere enn sistnevnte. I et intervju med GamingBolt sier Techlands Tymon Smektała at PSSR kan være svært avgjørende :

"Vi har akkurat begynt å oppdage de fulle mulighetene til PS5 Pro, men det er allerede spennende, siden det gir oss mye mer fleksibilitet med grafikk og ytelse. Den økte GPU-ytelsen gjør at vi kan presse den visuelle troverdigheten, spesielt med komplekse miljødetaljer som væreffekter, som er kjernen i Dying Light: The Beasts opplevelse. Denne typen kraft betyr også generelt jevnere spilling ved høyere oppløsninger, og det er noe som er veldig viktig for et spill som vårt, der den høyeste grad av innlevelse er av største viktighet. Sonys PSSR er et betydelig løft for supersamplingsteknologien som andre selskaper eksperimenterer med. Det er et flott initiativ, ettersom det i fremtiden kan gjøre det mulig for utviklere å fokusere litt mindre på ytelse og ha større kreativ frihet. Hvis det Sony foreslår blir en ny standard, kan PSSR potensielt vise seg å være enda viktigere enn den direkte økningen i GPU-kraft som konsollen leverer."

Dette krever imidlertid støtte fra utviklere fra nær og fjern for å jobbe med PSSR, og dermed få mer systemressurser til å bruke på andre ting.