Ted fortsetter på TV-skjermen i fremtiden

TV-serien Ted har vært ganske så populær, og toppet strømmelistene under debuten, spesielt i USA og Storbritannia, og det er derfor ikke en stor overraskelse at Peacock vil ha mer av den. Serien, som fungerer som en prequel til de to kinofilmene med Mark Wahlberg i hovedrollen, kommer tilbake for en andre sesong, ifølge Variety.

De eksakte detaljene om handlingen, produksjonsstart, rollebesetning og så videre er ennå ikke offentliggjort, men vi kan utvilsomt forvente at Ted vil være tilbake på TV-skjermer verden over før snarere enn senere.