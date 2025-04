Ted Lasso stjernen sammenligner seriens tilbakekomst med Dead Cat

HQ

Ted Lasso Brett Goldstein har et utrolig unikt syn på seriens tilbakekomst. Etter å ha sett ut til å avslutte med sin tredje sesong i 2023, vil fotballserien tilsynelatende bli gjenopplivet med en fjerde sesong, som for øyeblikket er under skriving.

Goldstein, en forfatter på showet i tillegg til å være skuespilleren som spiller Roy Kent, snakket om tilbakekomsten på Wild Card-podcasten, hvor han sammenlignet seriens tilbakekomst med en død katt. "Jeg har en venn som jeg gikk på universitetet med, og jeg tenker mye på dette. Han hadde en katt som døde. Han elsket katten sin, og katten ble overkjørt, og de begravde katten," sa han. "De begravde katten i hagen, og han lå i sengen og var så trist, så opprørt og gråt, og han ba og ba og ba og ønsket. "Jeg skulle ønske katten ville komme tilbake. Og så kom katten tilbake, og det viste seg at katten de hadde begravd, ikke var katten deres."

"Jeg tenker på det hele tiden", fortsatte Goldstein. "Jeg sier vel at jeg føler meg som den gutten. "Vi begravde den... Vi gråt alle sammen, vi hadde en begravelse. Sier du at vi kan bringe noe tilbake?' Det er for mye makt."

Goldstein forventes å komme tilbake som Roy Kent i den fjerde sesongen, sammen med Jason Sudeikis, Juno Temple og andre sentrale skuespillere. Vi får vente og se hvem andre som kommer tilbake i Ted Lasso -revyen når den kommer på skjermen.