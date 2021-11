Ted Lassos Dani Rojas varmer opp til Forza Horizon 5

HQ

Det er sannelig ingen tvil om at Mexico blir nydelig i Forza Horizon 5, og for en gangs skyld vil ikke landet utelukkende brukes for å fremheve bruk av narkotiske stoffer eller blodige gjengslagsmål. Derfor passer det godt at spillets markedsføring nå begynner å bruke en meget positiv meksikaner.

For i den nyeste traileren fra Forza Horizon 5 er det Cristo Fernández, som de fleste kjenner best som Dani Rojas i Ted Lasso-serien, som får nærmest alt av rampelyset sammen med noen bilder, vakre omgivelser i Mexico, en sandstorm og musikk fra Karol G.